شاهد .. سألوا فاروق الفيشاوي عن سبب عشقه لـ’’ليلى علوي‘‘ وتخليه عن سمية الألفي.. فصدم الجميع بردة وكشف عن السر الخطير !!

انت الان تتابع خبر سألوا فاروق الفيشاوي عن سبب عشقه لـ’’ليلى علوي‘‘ وتخليه عن سمية الألفي.. فصدم الجميع بردة وكشف عن السر الخطير !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

اعتبرعلاقة فاروق الفيشاوي وليلى علوي، من العلاقات التي مازالت تهم المتابع الذي يريد معرفة سبب تلك العلاقة التي احتار الكثير في إطلاق مسمى عليها؛ لكن الأكيد هو أن الفيشاوي لم يعشق سواها، فرغم رحيله مازالت التساؤلات تدور حول هذه العلاقة وموقف سمية الألفي منها.

وكانت علاقة فاروق الفيشاوي وليلى علوي محل تساؤل الكثير من الإعلاميين في مختلف اللقاءات، فكلما ظهر أحدهما في برنامج كان السؤال حول علاقتهما سؤالًا مقدساً.

وعلى الرغم من أن فاروق الفيشاوي كان معروف عنه تعدد علاقاته النسائية، وتورطه في خيانة زوجته سمية الألفي بشكل متكرر، إلا أن علاقته بليلى علوي كانت مميزة عن غيرها.

وكشف الفنان فاروق الفيشاوي الذي انفصل عن زوجته سمية 3 مرات، إنه لم يحب في حياته سوى امرأة واحدة.

وقال في لقاء تلفزيوني نادر، إنه يتمنى أن يتزوج هذه السيدة التي لم يحب سواها رغم زيجاته المتعددة.

وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم هذه السيدة؛ إلا أن الجمهور تكهن بأنه يقصد ليلى علوي، ولم يذكر اسمها لمنع تداول الشائعات من جديد حولهما.

وأستكمل حديثه: أنا أتمنى لو هتجوز تاني أتجوزها هي عشان أعيش معاها 40 سنة في سعادة، ولو هي مش موافقة مش هتجوز.