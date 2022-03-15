شاهد .. لن تصدق.. ما فعلته نجمة طيور الجنة ’’جنى مقداد‘‘ مع فتيات الأردن صدم الجميع .. والجمهور مُنبهر من تصرفها !؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد أسابيع قليلة من ارتدائها للحجاب قررت نجمة قناة طيور الجنة جنى مقداد توزيع بعض الهدايا على فتيات الأردن أثناء تواجدها هناك. واستغلت جنى مقداد فرصة وجودها ببلدها الأردن وقررت توزيع بعض الهدايا على الفتيات التي ذهبن وتجمعن في إحدى القاعات للقائها. وجاءت الهدايا التي قدمتها جنى مقداد للفتيات هي عبارة عن ثوب فضفاض للصلاة كما أطلقت حملة بعنوان ” ثوبي تاريخي”. وفور نشر قناة “وليد وعصومي” الفيديو عبر يوتيوب حتى إنهالت كمية هائلة من التعليقات التي فيها شجع الجمهور جنى على هذه الخطوة المهمة.

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