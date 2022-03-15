شاهد .. مفاجأة غير متوقعة ..لن تصدقوا أن هذه الممثلة الشابة هي ابنة شقيقة إلهام شاهين .. جمالها خطف عقول الشباب !! (صور)

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة ..لن تصدقوا أن هذه الممثلة الشابة هي ابنة شقيقة إلهام شاهين .. جمالها خطف عقول الشباب !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

يبدو أن إلهام صفي الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين لم تأخذ منها اسمها فقط بل ورثت عنها أيضا حب الفن والتمثيل. وظهرت إلهام "الصغيرة" في حلقة "توت" من مسلسل "خارج السيطرة" وقامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع. وقدمت إلهام صفي الدين دور "جنا" دور فتاة محجبة، هي ابنة صديقة حنان مطاوع التي تلتقي بها بالصدفة وتفاجأ أنها أصبحت شابة جميلة. يذكر أن إلهام شاهين كانت شاركت جمهورها بصور مع إلهام الصغيرة وهي تحتفل بعيد ميلادها. وحكاية "توت" هي سادس حكايات مسلسل "خارج السيطرة" ويقوم ببطولتها حنان مطاوع وعايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، وإخراج أحمد خالد.

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