شاهد .. هـــام : إلى كل الأردنيين منخفض جوي جديد قادم .. وهذا ما سيحدث بالأردن خلال 3 أيام القادمة !!

انت الان تتابع خبر هـــام : إلى كل الأردنيين منخفض جوي جديد قادم .. وهذا ما سيحدث بالأردن خلال 3 أيام القادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

افادت دائرة الارصاد الجوية بأنه يطرأ انخفاض قليل على الحرارة الاثنين ، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اما ليل الاثنين فتكون الأجواء شديدة البرودة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتعمق الثلاثاء الكتلة الهوائية شديدة البرودة قطبية المنشاً، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجل دون معدلاتها العامة بحوالي (9-11) درجة مئوية، الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة في الأجزاء الغربية، ونتيجة للانخفاض الحاد على درجات الحرارة يتوقع هطول زخات متفرقة من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، ويحتمل حدوث تراكمات خفيفة ومحدودة فوق قمم الجبال العالية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة جداً نهاراً وشديدة البرودة ليلاً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.