شاهد .. عاشرها يومياً لمدة 9 أشهر.. قصة اختطاف فتاة مراهقة وهي في الـ14 من عمرها !! وهكذا كانت النهاية المؤلمة ! (صورة)

انت الان تتابع خبر عاشرها يومياً لمدة 9 أشهر.. قصة اختطاف فتاة مراهقة وهي في الـ14 من عمرها !! وهكذا كانت النهاية المؤلمة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن قصة اختطاف المراهقة اليزابيث سمارت. من منزل عائلتها عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً على يد بريان ديفيد ميتشل. وهو رجل غريب الأطوار يدعي النبوة وقد قام باغتصابها يوميا أربع مرات خلال تسعة أشهر. وتعرضت كذلك للتحرش والتلاعب العقلي.

اختطفت من غرفة نومها



تصدرت قصة اختطاف اليزابيث سمارت جميع عناوين وسائل الإعلام الأمريكية والدولية. وأصبحت قصتها واحدة من أكثر حالات الاختطاف شهرة في أمريكا. بعد أن اختطفها برايان ديفيد ميتشل من غرفتها أثناء نومها، في سولت ليك سيتي في 5 يونيو سنة 2002 مدعيا أن الله أمره بذلك.

كما حاول هذا الرجل بعد شهر واحد فقط اختطاف ابنة عم إليزابيث، البالغة من العمر 15 عامًا إلا أنه لم ينجح في ذلك.

احتُجزت إليزابيث رغماً عنها لأكثر من عام. قبل أن يتم إنقاذها من مختطفيها ميتشل وزوجته واندا برزي في عام 2003. وذلك بعد أن تم اغتصابها يومياً، وأُجبرت على شرب الكحول وتعاطي المخدرات.

تهديدات بالقتل

بعد أن قام باختطافها، احتجز ميتشل اليزابيث في مخيم معزول على سفح جبل على بعد ثلاثة أميال ونصف فقط من منزلها. وكان بإمكانه سماع أصوات الأشخاص الذين يبحثون عنها.

كما تعرضت اليزابيث لتهديدات بالقتل هي وعائلتها إذا ما استجابت لمكالماتهم.

بعد شهرين من الحجز في المخيم، تم نقل إليزابيث عدة مرات إلى مناطق مختلفة بعيدًا عن منطقة سولت ليك سيتي.

ملامح الرجل

في الأثناء، تذكرت ماري كاثرين شقيقة إليزابيث، التي كانت تنام معها في نفس الغرفة عندما تم اختطاف أختها. بعض ملامح الرجل الذي قام بعملية الاختطاف.

وقد أخبرت ماري والديها أنها تعتقد أن الشخص الذي قام باختطاف أختها يمكن أن يكون العامل الماهر الذي اعتاد العمل معهم لقضاء بعض الشؤون في المنزل والذي يدعى إيمانويل.