شاهد .. فنان مشهور جداً خانه شقيقه وسمير غانم خذله وتخلى عنه أمام الملأ.. وعاش 20 سنة مشلولاً .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر فنان مشهور جداً خانه شقيقه وسمير غانم خذله وتخلى عنه أمام الملأ.. وعاش 20 سنة مشلولاً .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

دخل الفنان جورج سيدهم مع فريق التمثيل في الكلية، وعندما بدأ يتألق عرض عليه احد الاعلاميين المشهورين أن يظهر معاه في أحد البرامج التلفزيونية، ونجح في الحلقه، التي شارك فيها.

قابل الفنان سمير غانم بالصدفة، وتعرف عليه بالإضافة إلى عادل نصيف، وقدموا الثلاثة برنامج تلفزيوني مشهور جدا، وعرض عليهم احد المخرجين العمل في اضواء المسرح، وابدعوا في تقديم اعمال عده.

خرج جورج سيدهم من كلية الزراعة عام1961، واتفرغ للفن، وأكمل مع سمير غانم اضواء المسرح وقدموا اعمال فنية كبيرة، حفلات وأفلام من ضمنها "30يوم في السجن"، وافراح لناس مهمين وظهر الثلاثي بكوميدي جديدة بعد كوميدية فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي.

اكمل جورج سيدهم وسمير غانم المشوار الفني بعد موت صديقهم الثالث، وقدموا اعمال كثيرة جدا من ضمنها "أهلا يادكتور" وايضا مسرحية المتزوجون الشهيرة؛ التي اعطت لسيدهم دفعة كبيرة نحو النجومية.

انشأ جورج سيدهم في تلك الفترة مسرح خاص به، يعرض فيه اعمالهم هو وسمير غانم، وحققوا نجاح كبير لاقى اعجاب الجمهور بشكل منقطع النظير.

وتذكر بعض المصادر الفنية ان خلاف نشب بين سمير غانم وجورج سيدهم بشكل خفي، بعد قرار غانم الابتعاد عن التمثيل عقب وفاه شقيقه، حيث استغل آخرون هذه الفرصة للتفريق بين الثنائي الكوميدي، وهو ما دفع سمير غانم للعمل بمفرده.

وعمل جورج سيدهم اعمال خاصة، وعمل عدد من الروايات، وتعرض المسرح الخاص به لحريق كبير، وخسر فيه، وهو ما سبب له جلطه وأزمة في القلب.

ابتعد عن التمثيل بعد رجوعه من الخارج عندما قرر السفر لتلقي العلاج، وفتح مطعم في القاهرة، وبعد فترة حاول استعادة المسرح من جديد ليقدم عروض مسرحية وروايات.

وعندما أدرك أن تكاليف الإنتاج في المسرح مكلفة، بدأ يتراجع، ولكن عرض عليه شقيقه أمير سيدهم، أن يستلف أموال لإعادة تفعيل المسرح ويغطي تكاليف الإنتاج وميزانية الديون، وكتب على نفسه شيكات إلا انه لم ينجح وخسر، وبذلك اصبح سيدهم مديون.

سافر أمير سيدهم الى امريكا بعد أن المطالبات بدفع المبالغ المالية التي استلفها في السابق، واصبح جورج سيدهم هو الوحيد في مواجهة المديونية، ما أدى الى اصابته بجلطة جعلته طريح الفراش عشرين سنة، وعلى كرسي متحرك.