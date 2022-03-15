شاهد .. فتاة سعودية تصدم كل الخليجيين وتقوم بفعل صادم مع فنان عالمي شهير على المسرح !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر فتاة سعودية تصدم كل الخليجيين وتقوم بفعل صادم مع فنان عالمي شهير على المسرح !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنان العالمي ​تايغا​، الذي أحياه في السعودية ضمن فعاليات جدة سوبر دوم، وتظهر في الفيديو فتاة سعودية حاولت القفز على المسرح لإلتقاط صورة معه، وحاول أحد رجال الأمن إبعادها، بينما أصرّ هو على الإقتراب منها وتحقيق أمنيتها.

وأشعل تايغا المسرح بحفله، وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وأظهروا تفاعلاً مع الفنان بشكل كبير.



الجمهور تفاعل مع مقطع الفيديو بشكل كبير، مستهجنين تصرف الفتاة، ومعلقين على أنها بالغت بردة فعلها، فجاء في التعليقات: "تخيلوا أقتل نفسي وأنهار وأصيح عشان فنان"، "معقولة إللي نشوفو؟"