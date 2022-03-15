شاهد .. سألوا عمر الشريف وفاتن حمامة عن سبب كرههما لجمال عبدالناصر.. فكشفوا السر الخطير والمخفي لسنوات طويلة !!

انت الان تتابع خبر سألوا عمر الشريف وفاتن حمامة عن سبب كرههما لجمال عبدالناصر.. فكشفوا السر الخطير والمخفي لسنوات طويلة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاتن حمامة ممثلة مصرية كانت مسيرتها المهنية مليئةً بالنجاحات في التلفزيون وكذلك في الأفلام، كما كانت تعمل أيضًا كمنتجة. لاتزال تُذكر بأدوارها في أفلام مثل: “رصاصة في القلب” و”ملاك الرحمة” و”اليتيمين”.

ولدت في المنصورة في مصر وكان أول ظهورٍ لها في عمر السابعة في فيلم “يوم سعيد”، تدور أحداث الفيلم حول زوجين شابين وامرأة تحاول تدمير علاقتهما، وعلى مدى السنوات القليلة التالية ظهرت في أفلام مثل “رصاصة في القلب” و”مليونير صغير”.

لم تحب فاتن حمامة عبد الناصر رغم أنها لم تره سوى مرة واحدة خلال تكريمه لها بوسام التقدير، وكذلك لم يحبه زوجها عمر الشريف وكل شيء موجود بالصوت والصورة.

فاتن حمامة في أرشيف الصحافة وأيضا في حوارها الصحفي المصور مع مجدي الجلاد أعلنت هذه الكراهية، قالت: “مكانش فيه حريات.. كان فيه خوف.. كان فيه رعب، وناس كتير حواليا تضرروا ومكانش ليهم في أي حاجة”.

كذلك عمر الشريف أكد أكثر من ذلك، يمكن أن تستمع إلى حواره المتلفز مع إيناس الدغيدي الذي قال فيه نصا إن حكم عبد الناصر كان حكما ديكتاتوريا.

والمعروف أن فاتن حمامة قد هربت من مصر بسبب التضييقات التي حدثت لها، وقالت في حوار قديم: ” عند قيام ثورة يوليو كنت مؤيدة جدا لها، ثم بدأت أصطدم بأمور سيئة، مثل ظلم الناس والاعتقالات وأمور أخرى فظيعة ناهيك عن موضوع تحديد الملكية إلى آخره، فأصبحت أكره رجال الثورة بقدر حبي لهم”.

ذكرت فاتن حمامة أنه في أثناء إقامتها مع زوجها عمر الشريف في عمارة “ليبون” في الزمالك، فوجئت بزيارة من صلاح نصر مدير المخابرات، يطلب تعاونهما ونقل بعض الأخبار عن بعض زملائهما، وحدد لهم عدة أسماء، وقال “نصر”: “هذا لأمن البلد وسلامته”، إلا أنها رفضت.

يحكي عمر الشريف رواية أخرى على قناة “العربية”: “فوجئت عند وجودي بمجمع التحرير لاستخراج تصريح السفر إلى الخارج، بأنني مطلوب في المخابرات، اتخضيت، وروحت قفلوا عليا بالمفتاح في غرفة لوحدي، وقالولي: إنت لما كنت بره كنت بتشتم على عبد الناصر”.

يتابع “الشريف”: “الحقيقة إني لما كنت بره في لندن، ضابط من المخابرات المصرية في السفارة هناك، طلب مني أرافق واحدة، وأعمل مهمة، والحقيقة كانت صعبة لأن كان المفروض فيها حد يتقتل، وكان طلب مني إني أشتم قدامهم على عبد الناصر وهكذا، لكن مقدرتش أكمل وقلتله: أنا عندي مراتي وابني ومش بتاع كده”.

وتعتبر هذه المواقف سببا أساسيا في خصومة نظام عبد الناصر لفاتن حمامة وزوجها، وبالتحديد فاتن التي هربت من مصر ولم تعد إلا بعد وفاة ناصر، فباقي التفاصيل تجدها فيما كتبته المنتجة اعتماد خورشيد، إلا أن البعض يشكك فيها نظرا لمبالغتها في بعض التفاصيل.

وفي الحقيقة عبد الناصر لم يكن على علم بما حدث لها، وربما شهادة الموثوق بهم هي التي تؤكد ذلك، ومنهم المسرحي الكبير سعد الدين وهبة، الذي روى في مقال نادر تحت عنوان “فاتن حمامة.. ثروة قومية” تفاصيل ما جرى، إذ طلبه رئيس الوزراء زكريا محي الدين في مكتبه، وكان وقتها “وهبة” يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “فيلمنتاج” للإنتاج السينمائي.

يقول “وهبة” إن رئيس الوزراء وبخه عندما سأله عن فاتن حمامة: ” انت فين يا سي سعد… انت بتعمل إيه في السينما.. أمال إحنا مودينك هناك ليه.. إيه حكاية فاتن حمامة؟”.

وتوفيت فاتن حمامة في يناير/كانون الثاني 2015، وبعد أقل من 6 أشهر من وفاتها انتشرت أخبار عن معاناة الشريف من مرض ألزهايمر.

ووفقاً لابنه طارق، فإن الشريف لم يعد قادراً على التركيز، ولم يعد يذكر سوى شيئين اثنين، أولهما أنه كان ممثلاً مشهوراً، وثانيهما حبه لفاتن حمامة.

ولم يتمكن الشريف من الصمود طويلاً بعد رحيل حبه الوحيد، إذ توفي هو أيضاً في يوليو/تموز من نفس العام، إثر أزمة قلبية في أحد مشافي القاهرة، لتنتهي واحدة من أجمل قصص حب الزمن الجميل.