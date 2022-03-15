- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر أحفاد عادل إمام في ظهور نادر يصدم الجمهور ! لن تصدق مقدار شبههم بالزعيم !! (صورة تُنشر لأول مرة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)
تصدرت صورة أحفاد الممثل المصري عادل إمام حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداولها بكثافة.
واعاد المتابعين تداول صورة أحفاد عادل إمام بعد ان كان قد نشرها إبنه الممثل المصري محمد إمام، وظهر فيها الى جانب إبني شقيقه المخرج المصري رامي إمام.
كما وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة الشابين، إذ اكدوا على الشبه بينهما وبين جدهما عادل إمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. أحفاد عادل إمام في ظهور نادر يصدم الجمهور ! لن تصدق مقدار شبههم بالزعيم !! (صورة تُنشر لأول مرة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.