شاهد .. أحفاد عادل إمام في ظهور نادر يصدم الجمهور ! لن تصدق مقدار شبههم بالزعيم !! (صورة تُنشر لأول مرة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

تصدرت صورة أحفاد الممثل المصري عادل إمام حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداولها بكثافة.

واعاد المتابعين تداول صورة أحفاد عادل إمام بعد ان كان قد نشرها إبنه الممثل المصري محمد إمام، وظهر فيها الى جانب إبني شقيقه المخرج المصري رامي إمام.

كما وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة الشابين، إذ اكدوا على الشبه بينهما وبين جدهما عادل إمام.