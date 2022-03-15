شاهد .. ماهلاغا جابري تُشعل الأنترنت بملابس شفافة من الأعلى أظهرت الكثير من المستور !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ماهلاغا جابري تُشعل الأنترنت بملابس شفافة من الأعلى أظهرت الكثير من المستور !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​ مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة لفتت نظر المتابعين.

وإرتدت ماهلاغا تنورة قصيرة وواسعة من اللون البيج، بقصة غريبة وغير مألوفة عند الخصر، مع توب ضيقة باللون الأبيض، ونسقت معها حذاء بكعب عالي باللون البيج أيضاً، أما من الناحية الجمالية، فتركت شعرها منسدلاً على كتفيها وطبقت ماكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها.



تفاعل المتابعون مع صور ماهلاغا جابري، معبرين عن إعجابهم الدائم بجمالها، وبذوقها الرفيع في إختيار الملابس.