أخبار اليمن : تسجيل 165 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

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تسجيل 165 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 165 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. تسجيل 165 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 165 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات، غارة لطيران تجسسي على حيس وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 31 خرقا بقصف مدفعي و114 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.



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