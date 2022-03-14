شاهد .. الفنانة الإماراتية أحلام تفاجئ كل الخلييجين.. الحمدلله اعتنقت الإسلام وتشعل مواقع التواصل !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة الإماراتية أحلام تفاجئ كل الخلييجين.. الحمدلله اعتنقت الإسلام وتشعل مواقع التواصل !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/15 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو تداوله النشطاء، للفنانة الإماراتية ​أحلام​ الشامسي برفقة عاملة منزلها كريس من داخل الحرم المكي الشريف وهما يرتديان الحجاب، وملابس الإحرام، وأعلنت الفنانة ان العاملة قد إعتنقت الإسلام، وقامت بمناسك العمرة للمرة الأولى في حياتها.

وقالت أحلام في الفيديو: "كريس الحمد لله أسلمت"، وطلبت منها أن تقول "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله"، لتقوم كريس بترديد هذه الكلمات بعد الفنانة، وختمت أحلام بالشكر لله حيث قالت: "الحمد الله وهذه العمرة الأولى لها..الحمد لله".

وتفاعل المتابعون ورواد مواقع التواصل مع الفيديو الذي تم تداوله للفنانة احلام وعاملتها التي دخلت الإسلام، مقدمين التهاني لها، وشكروا الفنانة أحلام على دعم العاملة في قرارها ومشاركتها اداء مناسك العمرة.

وكانت أحلام قد لفتت الأنظار بعد قيامها بدعم شبان سعوديين بدون مقابل، أثناء تواجدها في معرض العطور بمدينة الرياض، ووثق مقطع فيديو شهامة الفنانة، حيث قامت بالإعلان لهم ودعمهم عبر حسابها على سناب شات، دون مقابل مادي، وقام احد الشبان بنشر مقطع فيديو شكر فيه الفنانة على دعمها لهم ولمبادرتها التي تدل على حسها العميق وأخلاقها العالية، عكس معظم المشاهير الذين يطلبون مبالغ باهظة جراء الإعلان، وهذا ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالحديث عن كرم وطيبة الفنانة أحلام.