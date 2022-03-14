شاهد .. حفيدتا الفنان ’’كاظم الساهر‘‘ تخطفان القلوب بجمالها الساحر.. كأنهما حوريات من الجنة !! اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر حفيدتا الفنان ’’كاظم الساهر‘‘ تخطفان القلوب بجمالها الساحر.. كأنهما حوريات من الجنة !! اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

خطفت حفيدتا الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ الأنظار في حفله الذي أحياه في هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية، والذي إلتقى فيه الجالية العربية هناك.

حفيدتا كاظم سناء وآية، إبنتا وسام الإبن الأكبر لكاظم، ظهرتا مع جدهما، بعد أن كان طلب كاظم كرسياً ليستريح خلال إحيائه الحفل، بسبب شعوره بدوار، وعاد بعدها وتابع الحفل وتفاعل مع الجمهور، وقدم أجمل أغانيه.



وتداول المتابعون صورة كاظم مع حفيدتيه بشكل كبير، ونشروها عبر صفحاتهم الخاصة، وأثنوا على جمال الطفلتين، وعبروا عن محبتهم الكبيرة للفنان كاظم الساهر.