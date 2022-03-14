شاهد .. بفستان أظهر صدرها.. ’’فيفي عبده‘‘ تفجر الأنترنت بوصلة رقص صارخة أثارت جدلاً واسعاً !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر بفستان أظهر صدرها.. ’’فيفي عبده‘‘ تفجر الأنترنت بوصلة رقص صارخة أثارت جدلاً واسعاً !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة والراقصة المصرية القديرة فيفي عبده فيديو لها أظهرها ترقص على إيقاعات إحدى الأغنيات العراقيات من أمام حديقة منزلها.

فيفي أطلّت بكامل رشاقتها ورقصت بليونة وكأنها لا تزال عشرينية، ما يعني أنها تهتم بصحتها وجسدها كثيرًا، كما أن الرقص يُعد نوع من أنواع الرياضات ويفيد الجسد كثيرًا ويطرد الطاقات السلبية، لذا نراها سعيدةً دائمًا.

النجمة المصرية ظهرت ترقص ببراعةٍ رغم سرعة الإيقاعات العراقية، وببعض اللقطات ظهرت تضع قماش الفستان على رأسها وكأنها محجبة ثم تبعده.

الفستان ليس قصيرًا لكنه أظهر القليل من مفاتنها من الأعلى، ما جعل البعض يهاجمونها.

الفيديو حصد مئات آلاف الإعجابات والمشاهدات، ما يعني أن فيفي تمتلك واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية بين كلّ نجمات الشرق العربي.