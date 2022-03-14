شاهد .. سألو عادل إمام مين من الممثلات كنت بتحبها بس مكنش ينفع؟.. الزعيم أجاب بدون خجل .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر سألو عادل إمام مين من الممثلات كنت بتحبها بس مكنش ينفع؟.. الزعيم أجاب بدون خجل .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

موهبة متميزة يتصف بها عادل إمام الممثل المصري، ذو الشهرة الواسعة والجرأة الكبيرة في طرح المشاكل الاجتماعية والسياسية بطريقة كوميدية ساخرة، بين إعماله المسرحية التي تلقى رواجا إلى الآن.

ولا يزال وبعد أكثر من 5 عقود من العطاء الفني من أهم الفنانين العرب وأكثرهم أجرا تحت الطلب. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن عادل إمام.

وتذكر بعض الرويات أن الفنان عادل إمام كان يحب الفنانة نادية أرسلان، ولكن لم تقبل هي بحبه، وتزوجت من الفنان محمد العربي.

نادية أرسلان حياتها الفنية بدأت من خلال جمالها وطلتها المبهجة، ولكنها تركت الفن مبكرا بعد إصابتها بالسرطان، وكان ظهورها على شاشات السينما من أجل حسن مظهرها وليس لموهبتها فقط.

حصلت على ملكة جمال لبنان وكان حلمها التمثيل، ولم تكن تتوقع أن دخولها مجال الفن سيكون من خلال حصولها على تلك الجائزة.

ورفضت ليلى حب عادل إمام كما تذكر بعض الروايات وتزوجت الفنانة الراحلة من الفنان محمد العربي، ولم يكتب لزواجهم النجاح وجاء الانفصال سريعا، ولكن رغم ذلك كانت العلاقة بينهم جيدة وكان دائما يطمئن عليها، ثم تزوجت الدكتور إيهاب عبدالمعبود وانجبت منه ابنتها الوحيدة "ليلى".

نادية أرادت التفرغ لرعاية ابنتها و للعبادة، فقررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وقالت ليلة ابنتها الوحيدة، أنه رغم الاعتزال فقد كانت والدتها على علاقة جيدة بالوسط الفني وتتابع الأعمال المعروضة، وكان الكثير من أصدقائها يستشيرونها في أعمالهم.