أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 18غارة على مأرب وحجة

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طيران العدوان يشن 18غارة على مأرب وحجة

شن طيران العدوان السعودي 18 غارة على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب وحجة.

وشن طيران العدوان اليوم تسع غارات على مناطق متفرقة من محافظة مأرب. طيران العدوان يشن 18غارة على مأرب وحجةشن طيران العدوان السعودي 18 غارة على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب وحجة.وشن طيران العدوان اليوم تسع غارات على مناطق متفرقة من محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات مديرية الوادي وأربع غارات مديريتي الجوبة وصرواح. وفي محافظة حجة أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية حرض. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديريتي ميدي وعبس.



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