شاهد .. ميريام كلينك تصعق الكل وتستعرض نفسها كاملة بالشفاف الفاضح والذي أظهر ما تحته بكل وضوح !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)
خضعت المغنية اللبنانية وعارضة الأزياء ميريام كلينك لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة وكلها إغراء، وارتدت فستانًا شفافًا أظهر كل جسدها بوضوح.
الفستان زاد جمالها وأظهر رشاقتها العالية، وهي من بين الشابات اللاتي تحافظن على أجسادهن حتى لا تكتسبن وزنًا زائدًا.
لم تخلُ التعليقات من الشتائم والتعليقات الجنسية والإباحية المعيبة، لكنها كالعادة لا تهتم إلا لما تؤمن به هي، خصوصًا أنها وجهت رسالة للجميع بأن صورها التي تنشرها لا تعكس حقيقتها التي لا يعلمها أي أحدٍ.
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