شاهد .. مين هو الممثل اللي كان نفسك تتجوزيه بس مش قادرة.. ليلى علوي تجيب دون خجل.. لن تتوقع من يكون ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر مين هو الممثل اللي كان نفسك تتجوزيه بس مش قادرة.. ليلى علوي تجيب دون خجل.. لن تتوقع من يكون ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

استضافت الفنانة إسعاد يونس في وقت سابق ببرنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc، أبطال مسلسل حديث الصباح والمساء، للحديث عن كواليسه بعد أكثر من 19 عام على عرضه، والإعلان عن التفكير في تصوير جزء ثانِ له.

ومن بين أبطال العمل الذي حلوا ضيوفًا ببرنامج "صاحبة السعادة"، كانت النجمة ليلى علوي والفنان الراحل أحمد خليل، ومخرج العمل أحمد صقر.

وخلال الحديث عن كواليس تصوير مسلسل حديث الصباح والمساء، روى الفنان الراحل أحمد خليل موقف جمعه بالفنانة ليلى علوي، حيث قال: "في تصوير أحد المشاهد طلبوني فقولتلهم تمام جي بس لو سمحت عايز أمشي الساعة 8 علشان عندي شغل، لما جيت لقيت مدام ليلى علوي خلصت مشهد وهي كانت لابسة لبس تقيل جدا، خلصت وجت بتجري ووراها المساعدة بتاعتها وبتقولها يلا بسرعة عشان أحمد عنده أوردر تاني".

ليشيد الفنان أحمد خليل بنجومية الفنانة ليلى علوي ورقيها في التعامل، لترد عليه: "حبيبي أقوم أبوسك ولا أعمل إيه، قولتله من 20 سنة لو أنا كنت قابلتك بدري شوية كنا أكيد اتجوزنا".

لترد إسعاد يونس: "مش معقول قصة الحب اللي دايرة قدامنا دي".

ثم تغزل أحمد خليل في ليلى علوي على الهواء، قائلاً: "أنتِ أحلى من رأت عيني حتى اليوم"، لترد عليه بقولها: "حبيبي.. والله بحبك أوي"، ليؤكد خليل أنه يحب الفنانة ليلى علوي حبًا لا يتخيله أحد.

الجدير بالذكر، أن المخرج أحمد صقر، مخرج العمل، أوضح من خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة"، أن الجزء الثانى من المسلسل جاهز لتنفيذه، وأوضح أن رواية حديث الصباح والمساء كانت من أصعب الروايات التي تم تحويلها لمسلسل، مؤكدًا أن الراحل نجيب محفوظ كتب هذه الرواية بطريقة مختلفة عن باقي الروايات التي كتبها.