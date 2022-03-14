شاهد .. عمرو أديب يكشف سرّاً صادماً وخطيراً عن ’’شيرين عبد الوهاب‘‘ لم يكن يعرفه أحد بعد انهيارها أمام الجمهور !!

انت الان تتابع خبر عمرو أديب يكشف سرّاً صادماً وخطيراً عن ’’شيرين عبد الوهاب‘‘ لم يكن يعرفه أحد بعد انهيارها أمام الجمهور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

علّق الإعلامي، عمرو أديب، على الظهور الأخير للفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها في الكويت ونوبة البكاء التي دخلت فيها على المسرح معتبراً ذلك دليلاً على كونها تعاني من أزمة كبيرة مناشداً الجمهور بمحاولة دعمها نفسياً حتى تتجاوز الأمر.

وأوضح عمرو أديب في حلقته من برنامج الحكاية على شاشة MBC مصر أن البعض علق على إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير واعتبر أنها ظهرت غير مهتمة بأزياء كاجوال وزيادة في الوزن، ولكن من جهة أخرى يمكن اعتباره شكلاً جديداً اعتمدته شيرين.

تابع قائلاً إن بكاء شيرين في الحفل دليلاً على تعرضها لما وصفه بـ "الكرب العظيم"، موجهاً لها رسالة دعم، مشيرا إلى أن شيرين محتاجة من يساعدها وأنا وكل الناس، وإن شاء الله تخرج من أزمتها.

وأضاف أديب قائلا: "احنا بنعيش أيام صعبة وحتى ابتدوا دلوقتي يطلعوا لنا أبحاث عن الناس اللي جالها كورونا وأنه بيأثر نفسيًّا في الإنسان وناس كتير بشوفها عايز يسيب نفسه يغرق وأنا شوفت شيرين كده عايزة تغرق ومش عايزة تقاوم ماشية زي ما الموج بيمشيها ولما تغرق تغرق".

كما وانتقد عمرو أديب تعليقات البعض على إطلالة شيرين عبد الوهاب في الحفل قائلاً: "قرأت كانت تعليقات غريبة على إطلالة شيرين في حفل الكويت ولو كل واحد وقف جنب واحد هيبقوا اتنين والمجتمع يقف على رجله وهذه هي أصعب الأوقات التي يجب أن نقف فيها بجوار بعض".

أديب طالب الجمهور بدعم شيرين عبد الوهاب قائلًاً: "شيرين محتاجه اللي يساعدها وكلنا محتاجين حد يساعدنا أنا بقولها امسحي دموعك يا شيرين وقولوا لها كلمه حلوه وادعولها وشيرين إن شاء الله هتطلع من الأزمة اللي هي فيها".

وختاماً أكد عمرو أديب أن شيرين من أهم 10 مطربات في العالم العربي لذا لا بد من دعمها والوقوف بجانبها، معلقاً: "ربنا مع شيرين وإن شاء الله حالتها تتحسن في الأيام الجاية وإلا محدش عارف إيه اللي هيحصل