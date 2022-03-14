شاهد .. فنانة مهشورة للغاية أحبها النجم صلاح السعدني لمدة 35 سنة لكن تزوجها إبنه أحمد.. والصدمة الكبرى في هويتها ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر فنانة مهشورة للغاية أحبها النجم صلاح السعدني لمدة 35 سنة لكن تزوجها إبنه أحمد.. والصدمة الكبرى في هويتها ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الشاب أحمد السعدني نجل الفنان المصري القدير صلاح السعدني خلال ظهوره بـ “مسلسل كله بالحب”، وذلك المشهد هو زواجه من الفنانة المصرية صابرين.



وأثار ذلك المشهد سخرية وتفاعل كبير من الجمهور، وعلّق أحدهم وكتب:”لا يجوز هذا الزواج”، “ايه دة اتجوز حبيبة أبوه”.

وتلك التعليقات جاءت بسبب أن الفنان صلاح السعدني كان قد ظهر في مسلسل بعنوان “المكتوب على الجبين” برفقة الفنانة صابرين، والتي كانت تقوم بدور حبيبته ضمن أحداث المسلسل، حيث أن هذا المسلسل تم عرضه منذ ما يقارب من حوالي 35 سنة، عام 1986م.

أحمد السعدني يعلن عن عرض مسلسل «منورة بأهلها» اليوم 6 مارس



من ناحية أخرى، أعلن النجم أحمد السعدني عن موعد عرض مسلسله الجديد “منورة بأهلها” عبر منصّة اتفرج VIP، وذلك عبر حسابها علي «إنستجرام».

ونشر أحمد السعدني افيش المسلسل وعلّق قائلة “منورة بأهلها الليلة ١١ مساء” نال إعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات.





ومن المقرر عرض مسلسل منورة بأهلها اليوم 6 مارس ، حيث تدور أحداثه فى إطار 8 حلقات ومن تاليف محمد أمين راضى و إخراج يسرى نصر الله.





مسلسل منورة بأهلها من بطولة النجوم: ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوي عثمان ، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين.





وتبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.