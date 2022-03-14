شاهد .. مبروك عطية يباغت الفنانة ’’حورية فرغلي‘‘ برد صادم وغير متوقع بعد تصريحاتها الأخيرة.. لن تصدق ماذا قال ؟

انت الان تتابع خبر مبروك عطية يباغت الفنانة ’’حورية فرغلي‘‘ برد صادم وغير متوقع بعد تصريحاتها الأخيرة.. لن تصدق ماذا قال ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدث الدكتور مبروك عطية عن تصريحات الفنانة حورية فرغلي حول تصريحانها أنها تعيش في بيت مسكون بكائنات من العالم الآخر.

وفي فيديو بعنوان "بكل أدب للفنانة حورية فرغلي لما قالته من كلام غريب"، رد الداعية مبروك عطية على تصريحاتها حول رؤيتها لطفلين من العالم الآخر في منزلها وقال "سبب تعليقي هو أن الآلاف من الأشخاص يتابعون الفنانين ويتأثرون ويقتدون بهم.

واستشهد الدكتور مبروك عطية بآية من آيات القرءان الكريم قائلًا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]. متابعًا: " البشر خلقهم الله من الطين، والجن خلقه الله من النار، فلا يختلطان ولا يتزوجان وبالتالي لا ينجبان".

واستشهد بآية أخرى تقول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) (سورة النساء).

وتابع "كم من واسع في خياله يخيل له غير الواقع، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقيد هذا الخيال ويجعل الانسان حكما على نفسه، فإذا هاج خياله أو ماج استغفر ربه فهدأت نفسه والسبيل الذي أنشأه الله للذرية هو الزواج".

وأضاف مبروك عطية "زواج حورية من عبده اللي أمه الحاجة نفيسة أو أبوه الحاج عبد ربه سليم الدين القادر ماديًا على الإنفاق الراغب في معاشرة النساء.. زواج شرعي تحكمه آية الشورى لله ملك السموات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.".