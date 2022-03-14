شاهد .. ظهور نادر لابنة الفنانة ’’رانيا فريد شوقي‘‘ يخطف العقول والأنظار .. والجمهور : فاقت جمال أمها بكثير !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور نادر لابنة الفنانة ’’رانيا فريد شوقي‘‘ يخطف العقول والأنظار .. والجمهور : فاقت جمال أمها بكثير !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بصور لـ ​ملك عوض​ إبنة الممثلة المصرية ​رانيا فريد شوقي​، وذلك بعد ظهورهما معاً في أحد عروض الأزياء.

وتبين أن ملك تعمل كعارضة أزياء، فيما تفاعل المتابعون مع صورها بشكل كبير، معربين عن إعجابهم الشديد بإطلالاتها، في حين تحدث البعض الآخر عن الشبه بينها وبين والدتها، ولاسيما من ناحية العيون، في حين قال أخرون أنها أحلى من والدتها.

يشار إلى ان ملك هي إبنة شوقي من طليقها مصمم الرقصات عاطف عوض، إلى جانب إبنتهما فريدة.

وبعد طلاقها من عوض، تزوجت رانيا فريد شوقي وتحديدًا عام 2007 من الممثل المصري مصطفى فهمي، إلا أن خلافات كثيرة وقعت بينهما أدت إلى طلاقهما 3 مرات متتالية، لتتزوج بعدها من تامر الصراف عام 2015.