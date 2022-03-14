شاهد .. أتتذكرون ’’أمينة كرم‘‘ نجمة طيور الجنة ؟! .. شاهدوا كيف أصبحت بعد أن تخلت عن الحجاب وبلغت سن الزواج ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون ’’أمينة كرم‘‘ نجمة طيور الجنة ؟! .. شاهدوا كيف أصبحت بعد أن تخلت عن الحجاب وبلغت سن الزواج ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

ظهرت أمينة كرم نجمة قناة طيور الجنة المغربية بصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت كرم التي حققت شهرة واسعة في القناة بفترة طفولتها في الصور وقد تخلت عن الحجاب بشكل كامل.

وتفاعل الجمهور مع صور كرم بشكل كبير، فالبعض قال إنَّ ملامحها لم تتغير وأنه يسهل التعرف عليها، فيما انتقد آخرون ظهورها بدون حجاب واتجاهها نحو الموضة بعدما انشهرت بشكل واسع كـ”مُنشدة” عبر قناة خاصة بالأطفال.

بدأت كرم مشوارها مع طيور الجنة وهي طفلة صغيرة، واستمرت بها فترة من الزمن، إذ ظهرت بعد فترة على الشاشة مُرتديةً الحجاب، الذي بدأت تدريجيًا بخلعه فبعدما كانت ترتديه بشكل كامل، بدأت بإظهار خصلات شعرها.

تقوم بخلعه بشكل كامل.ولم تتخلى كرم عن صورها بالحجاب وأبقت عليها في حسابها عبر إنستغرام، كما عبرت في إحدى الفيديوهات عن استغرابها وغضبها من بعض الأشخاص الذين يصرون على إرسال صورها في مرحلة الطفولة.