شاهد .. أول ظهور علني لنجل الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي ‘‘تركي’’ بعدما كبر.. لن تصدق كيف تغيرت ملامحه !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لنجل الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي ‘‘تركي’’ بعدما كبر.. لن تصدق كيف تغيرت ملامحه !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

شاركت النجمة بلقيس فتحي مقطع فيديو عبر سناب شات وهي توجه سؤالها إلى ابنها تركي عن مدى مخبته لها. تركي قال لها بعفوية بأنه يحبها “قد الدنيا”، فكررت بلقيس سؤالها فأجابها بأنه يحبها بشدة.

يُشار أن هذا المقطع جاء بعد ابتعاد النجمة الخليجية لفترة عن السوشيال ميديا، ومع حرصها على توثيق كلمات طفلها اللطيفة وهو يعبّر عن حبّه لها، أصرت بلقيس على إبقاء ملامحه وصوره بعيدة من الإعلام ووسائل التواصل.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع براءة الطفل وعفويته وأشادوا بعلاقة بلقيس المميزة به، ولكنها لم تسلم من بعض الانتقادات التي ركزت على مسألة رفضها إظهار الطفل عبر السوشيـال ميديا، موجّهين إليها كلمات ساخرة وقاسية.

وكانت بلقيس قد كشفت أسباب غيابها عن وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، موضحةً أنها شعرت بضرورة قضاء الوقت مع طفلها ومنحه بعض الاهتمام بعد تحضيراتها لأعمالها الفنية الجديدة وحفلها الضخم في “إكسبو 2020 دبي“.

بلقيس فتحي قبل وبعد المكياج في أحدث إطلالتها وفي أحدث إطلالاتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت بلقيس فتحي في 8 فبراير 2022 بفيديو وهي من دون مكياج في البداية ثم تعود وتظهر بعد اعتمادها مكياج لافت يرتكز على أحمر شفاه الأحمر القوي وهي تعتمر قبعة كبيرة حمراء.

وفي التفاصيل، بدت بلقيس فتحي متصالحة مع شكلها بدون مكياج رغم ظهور الهالات الداكنة حول عينيها، وهي مشكلة سبق وأن قالت بأنها تعاني منها، لكنها تخفيها من خلال المساحيق التجميلية، واشاد الجمهور بجرأة بلقيس بالظهور على طبيعتها في بداية الفيديو.

اما في الجزء الثاني من الفيديو، فيبدو التحول الملحوظ بملامح بلقيس فتحي بعد تطبيقها لمكياج البشرة، ثم مكياج العيون السموكي، قبل ان تستخدم احمر الروج الفاقع من مستحضرات التجميل الجديدة التي أطلقتها.

أحدث هذا الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل متابعين بلقيس فتحي الذين أثنوا على جمالها الطبيعي من دون مكياج وعلى جرأتها. أرفقت الفيديو بعبارة “أحب نفسي من دون مكياج، لكني أعجز عن مقاومة اللون الأحمر”.

وسبق وأن ظهرت النجمة الخليجية اكثر من مرة بدون مكياج حيث تشجع النساء على التصالح مع شكلهن، مع الحرص بأن يبدين بأفضل اطلالة بالمكياج عند ظهورهن بالمناسبات.

https://www.instagram.com/p/CZcicmHghgS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again