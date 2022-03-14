أخبار اليمن : إطلاق حملة اعلامية دولية للمطالبة برفع الحصار عن اليمن

إطلاق حملة اعلامية دولية للمطالبة برفع الحصار عن اليمن
أطلق نشطاء وحقوقيون وإعلاميون حول العالم، الليلة الماضية، حملة دولية واسعة تطالب برفع الحصار عن اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة انسانية في العالم.
وبحسب موقع "المنار" انطلقت الحملة تحت عنوان "ارفعوا الحصار عن اليمن" بهدف تسليط الضوء على معاناة اليمنيين المنسية جراء الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن، ولتحشيد الجهود من أجل إنهائه بشكل عاجل.
وتفاعل العديد من النشطاء والاعلاميين والممثلين مع الحملة على الانترنت تحت وسم "#ارفعوا_الحصار_عن_اليمن" بالعربية و #EndTheSiegeOnYemenبالإنجليزية، وأطلقت الحملة منصات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بمعرف موحد @EndTheSiegeOnYe.
ويشهد اليمن أوضاعا انسانية مأساوية على كافة المستويات بسبب الحظر التعسفي المفروض على البلد من قبل تحالف العدوان.
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