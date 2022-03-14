شاهد .. خناقة كبيرة بين تامر حسني وياسمين عبد العزيز.. مد يده ففاجأته الأخيرة برد غير متوقع أمام الملأ صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر خناقة كبيرة بين تامر حسني وياسمين عبد العزيز.. مد يده ففاجأته الأخيرة برد غير متوقع أمام الملأ صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

أثيرت حالة كبيرة من الجدل بين نجوم الفن خلف الكواليس، فتعكر الخلافات صفو بعض الأعمال، وتحدث ضجة في وسائل الإعلام، التي تتناقل الأخبار عنها أبرزهم:

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن سبب خلافها مع النجم مصطفى شعبان بعد مسلسل دكتور أمراض نسا، قائلة: "لما مضيت مسلسل كان اسمه امراض نسا سافرت ورجعت فوجئت لقيت المسلسل بقى دكتور امراض نسا واتنسب له وأنا مش محطوطة على الافيش وده كان سبب الخناقة بينا كنت كل مرة بحج كنت بشوفه ومكناش بنسلم على بعض كذا سنة ؛ مصطفى شعبان كان عضو في لجنة تحكيم في المعهد الكاثوليكي وأداني جائزة أحسن ممثلة عن فيلم طلق صناعي وبعدها تصالحنا وأنا بتصالح بسرعة قوي".

وقبل 4 سنوات، ترددت أخبار أن الفنان محمد رمضان قام بتعديل أجزاء من سيناريو مسلسل "نسر الصعيد" مما تسبب في تقليص دور الفنانة درة وزيادة دور الفنانة عائشة بن أحمد، ما أحدث خلاف بين "درة وعائشة" وأوضحت الأخبار أن سبب انتشار تلك الشائعات هو بعض المشاحنات بين درة وعائشة بن أحمد، التي تشعر بأن الأولى لا تلتفت لها وتحفزها على أعمالها الفنية منذ بداية عملها في مصر مؤخرًا، وتعمد تجاهلها والتحدث عنها.

وقبل 5 سنوات، انتشرت شائعات كثيرة تزعم بان الفنانة ياسمين عبد العزيز رفضت مصافحة تامر حسني خلال تواجدهما بإحدى المناسبات الفنية وذلك بسبب إنسحاب الأخير من مسلسلها "هربانة منها" وأكدت الشائعات أن الفنان أحمد السقا حاول المصالحة بينهما ولكنه فشل فقرر "تامر" أن يضع حد لهذه الشائعات، إذ نشر صورا تجمعه بـ "ياسمين" إحدى المناسبات الفنية، وهو ما قامت به "ياسمين" أيضا من خلال صفحتها على الفيسبوك.

أما الفنان خالد النبوى فأبى أن يكتب إسمه بعد الفنانة منة شلبي على تتر مسلسل "واحة الغروب" وطالب بحذف اسمه من التتر وهو ما فعلته منة بعد عرض الحلقات الأولى للعمل أيضا تقديرا لـ"خالد" والشركة المنتجة.