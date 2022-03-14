شاهد .. كريستيانو رونالدو يقهر حبيبته جورجينا رودريغيز بخطوة صادمة وغير متوقعة .. لن تصدق ماذا فعل ؟!

انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو يقهر حبيبته جورجينا رودريغيز بخطوة صادمة وغير متوقعة .. لن تصدق ماذا فعل ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

على الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مدى عمق العلاقة التي تجمع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بحبيته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حيث إنه يسعى دائماً لدعمها بشكل ملفت إلا أن النهاية قد لا تكون سعيدة.

وصحيح أن الدون البرتغالي لم يكتف فقط بإصدار وثائقي عن حياتها في ذكرى ميلادها بل أضاء كريستيانو البالغ من العمر 36 عاماً برج خليفة بصور وفيديوهات لجورجينا التي أتمت في 27 يناير 2022 عامها الـ28.

صحيح أيضاً أن الأخبار عن اقتراب زواج رونالدو من الحسناء الإسبانية صدرت من مصادر موثوقة في الأشهر الأخيرة، لكن لطالما تعودنا على تقلبات مزاج الدون النسائية طوال مشواره الكروي.

وارتبط رونالدو عاطفياً بجورجينا في 2016م، بعد أقل من عام واحد على انفصاله الموجع من عارضة الأزياء الروسية فائقة الحسن "إيرينا شايك"، والتي فضلت الارتباط بشخص إيراني، وأشيع حينها أنها تركت رونالدو بسبب خياناته العديدة لها.

وحتى الآن تعيش رودريغيز مع رونالدة بسعادة وهناء، لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك، خاصة مع تاريخ الدون مع النساء، حيث أنه خاض خلال مسيرته الاحترافية الكثير من العلاقات مع مختلف أنواع النساء.

وما يثير الغرابة هو أن الدون لا يزال يحتفظ بصور عشيقته السابقة أيرينا في حسابه بإنستغرام، ، وهو أمر يهز ثقة صديقته الحالية (جورجينا) به، وكأنها تقول في نفسها: ذيل الكلب عمره ما ينعدل!!

ونستعرض علاقات رونالدو كما يلي:

وكما شغل كرستيانو رونالدو العالم أجمع بموهبته حتى لقب بساحر كرة القدم، استطاع أن يشغلهم أيضاً بعلاقاته النسائية المتعددة، ليستحق عن جدارة أن يلقب بساحر النساء من خلال خوضه ما يقرب من 20 علاقة نسائية، كان ضمنها الكثير من العلاقات العابرة، لكن استطاعت جميعها أن تحدث ضجة فى وقتها، وتصبح محل حديث لكل عاشقيه ومحبيه حول العالم، خصوصاً وأن علاقات الدون متعددة، عرفت تنوعا كبيرا بين حسناوات الموضة وعارضات الأزياء والإعلاميات وأخريات ملكات إغراء.

وقبل انطلاق "رونالدو" إلى عالم النجومية، كان على علاقة بعارضة الأزياء البرتغالية "كارينا فيرو"، واستمرت علاقتهما 3 أعوام ما بين 2002 حتى 2005، ليمر عاما واحدا ويدخل الدون من بعدها فى علاقة غرامية جديدة مع ميرشى روميرو‎ خلال عام 2006، لينفصلا بعد بضع اشهر، لكن سرعان ما استكمل رونالدو مسيرته النسائية مع سورايا تشافيس، التى أصبحت أحدى المقربات إليه حتى اليوم.

أما عن ماريا شارابوفا لاعبة التنس، فدخلت هى الأخرى فى علاقة غرامية مع الدون، لكنها لم تستمر طويلاً، ليتعرف رونالدو على جيما ستورى نجمة الأفلام الإباحية فى عام 2007، كما بدأ الدون خلال عام 2007 علاقة نسائية أخرى مع عارضة الأزياء جيما أتكنسون، ولكن رونالدو لم يكتفى بتلك العلاقتين فى عاما واحدا، فدخل فى علاقة غرامية مع المغنية والممثلة والمذيعة البرتغالية لوشيانا أبرو.

كما دخل كرستيانو رونالدو فى علاقة مع الممثلة وعارضة الأزياء الهندية يباشا باسو التى تلقب بملكة الإغراء فى بلدها، ولم تستمر علاقته بعدها بغابريلا أندرينجر إلا أسبوعا واحداً، أما عن علاقة الدون الشهيرة بباريس هيلتون وريثة سلسلة فنادق هيلتون حول العالم، فهى ايضاً لم تستمر أكثر من أسبوع حيث تقابلا في إحدى الحانات،كما أقام كريستيانو رونالدو علاقة سريعة فى عام 2008 مع نيريدا جاليردو استمرت لخمسة أشهر، بعد أن قرر كريستيانو رونالدو ترك صديقته لتصفه بعدها بالجبان.

ولفت كرستيانو رونالدو أنظار العالم بسبب علاقته مع ملكة جمال ويلز السابقة إيموجين توماس، التى التقطت معها العديد من الصور العارية، لكن سرعان ما انقطعت تلك العلاقة، ليبدأ فى علاقة أخرى عام 2013 مع أندريسا أوراخ، أما عن دانيلا أغير، فهى عارضة أزياء برازيلية، جذبت رونالدو بشكل كبير، لتظل علاقتهما مستمرة فترة طويلة، أما لوسيا فيالون، فهى مازالت صديقة مقربة لـ"رونالدو" منذ دخولهما فى علاقة فى يناير 2015.

قصة حب كرستيانو رونالدو وعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك واحدة ضمن أبرز القصص النسائية فى حياته، حيث استمرت نحو 4 أعوام منذ 2010 إلى 2014، وقد لفت هذا الثنائى خلال تلك الـ4 أعوام أنظار العالم كله بلقطات رومانسية وأخرى ساخنة استطاعت أن تشغل كل جمهوره، لكن انتهت قصة هذا الثنائى الشهير بالانفصال بعدما اكتشفت إيرينا خيانته لها، على حد قولها.