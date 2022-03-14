شاهد .. ظهور مخيف ومُفزع للفنان سمير صبري.. لن تصدق كيف أصبحت حالته بعد المرض ؟! وهل يحلق سمير غانم ودلال عبدالعزيز ؟؟

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انت الان تتابع خبر ظهور مخيف ومُفزع للفنان سمير صبري.. لن تصدق كيف أصبحت حالته بعد المرض ؟! وهل يحلق سمير غانم ودلال عبدالعزيز ؟؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)
نشر المخرج مجدي أحمد علي صورة تجمعه بسمير صبري، عبر ضفحته بموقع التواصل الاجتماعي Facebook، وعلق عليها قائلًا: سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري.. شكرًا لكل الأطباء العظام، والعاملين بمستشفى المعادي، الذين يرعون بكل إخلاص شخصًا نادر التكرار.
وظهر سمير صبري في الصور، ممسكًا بيده شهادة تقدير، لفيلمه "طلعت حرب 2"، الذي عرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الأيام الماضية، وتسائل المتابعين هل تكون أخر أيام الفنان حيث يظهر الفنان والتعب يملى جسمه.
الجدير بالذكر أنه قبل نحو عشرة أيام، نُقل الفنان سمير صبري إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية على إثر معاناته من مشكلة في القلب، وما زال يمكث بها حتى يخضع لعملية جراحية.
وسبق أن كشف الفنان تفاصيل حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه كان يُعالج بالكيماوي، لأنه كان مصابًا بالسرطان، وشُفي منه؛ وهو ما أثَّر على قلبه.
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