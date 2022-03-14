شاهد .. أول تعليق من الفنانة أنغام بعد أخبار زواجها من النجم حسين فهمي.. هذا ما قالته وصدم الكل !!

انت الان تتابع خبر أول تعليق من الفنانة أنغام بعد أخبار زواجها من النجم حسين فهمي.. هذا ما قالته وصدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد انتشار شائعة زواج الفنانة أنغام من الفنان حسين فهمي، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية، والتي نفاها من قبل مصدر مقرب من الأخير.

الشائعة أخذت تتردد حتى حسمت الفنانة أنغام الأمر خلال إحيائها حفلاً ضمن فعاليات شباط (فبراير) الكويت، الذي تنظمه شركة روتانا.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته أنغام في حفلها وخلال لقاء صحافي معها على هامش الحفل ردت أنغام على سؤال الصحافيين حول شائعة زواجها من حسين فهمي، قائلة: "ضحكت على هذه الشائعة".

وكانت أنغام قد أحيت مؤخراً حفلاً كبيراً بقصر عابدين حققت به نجاحًا كبيرًا حيث رفعت لافتة كامل العدد، قبل الحفل بأيام بعد نفاد التذاكر، حيث قدمت باقة من ألمع أغانيها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور، منها "حالة خاصة جدًا"، "بتوصفني بتكسفني"، "اتجاه واحد"، "عرفها بيا"، "كل ما نقرب"، "أساميك الكتيرة"، "مجبش سيرتي"، وسط التفاعل الكبير من الجمهور.

وأعربت أنغام عن سعادتها بإحيائها حفلًا في قصر عابدين، وشاركت متابعيها بمجموعة من الصور لها من الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، معلقة: "أمس التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامي أن أغني في هذا المكان التاريخي العريق، والتقي جمهوري الغالي وسعدت وتحقق حلمي معكم، أشكركم من قلبي على ليلة لا تنسى".

يذكر أن آخر ما طرحته أنغام على "يوتيوب" كانت أغنية "هتشتاقوا"، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات عمرو يحيى، وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة منذ طرحها.