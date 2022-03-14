شاهد .. صورة مُسربة كشفت السر.. حقيقة وقوع محمد صلاح ضحية لمقلب رامز جلال في رمضان 2022 !!

انت الان تتابع خبر صورة مُسربة كشفت السر.. حقيقة وقوع محمد صلاح ضحية لمقلب رامز جلال في رمضان 2022 !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بمشاركة اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونجم فريق ليفربول، في برنامج الفنان رامز جلال ، في شهر رمضان المقبل.

ونشر الرواد صورة يظهر فيها محمد صلاح برفقة رامز جلال، الامر الذي جعل البعض يعتقد أنها من كواليس الحلقة.

صورة كشفت السر.. هل وقع محمد صلاح ضحية لـ رامز جلال في مقلب رمضان 2022؟ والحقيقة أن الصورة المنتشرة تعود إلى 2017، حيث التقطها رامز أثناء تواجده مع محمد صلاح في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقام رامز جلال بنشر هذه الصورة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل نالت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور.

وفي وقت سابق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاحتماعي، تسريبات بشأن كواليس وشكل برنامج الفنان رامز جلال الذي سيبث على قنوات mbc خلال رمضان المقبل.

حيث ذكرت التسريبات، ان رامز جلال 2022 سيتم تصوير حلقاته في المملكة العربية السعودية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الترفيه السعودية، وسيحمل اسم (رامز مالي المتحف)، وهو اسم سعودي يعني رامز في المتحف.

واشارات التسريبات الى ان فكرة البرنامج ستكون عبارة عن مسابقة جنونية يعلم الضيوف بعض تفاصيلها، وسيكونوا مدركين انهم في برنامج مسابقاتي مع رامز جلال نفسه .