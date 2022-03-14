شاهد .. رد فعل (صادم) من إبنة منة زكي المراهقة ’’لي لي‘‘ على مشاهد والدتها الجريئة في فيلم أصحاب ولا أعز.. هذا ما فعلته ؟

انت الان تتابع خبر رد فعل (صادم) من إبنة منة زكي المراهقة ’’لي لي‘‘ على مشاهد والدتها الجريئة في فيلم أصحاب ولا أعز.. هذا ما فعلته ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

خرجت لي لي أحمد حلمي عن صمتها ودافعت عن والدتها الفنانة منى زكي وذلك بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له على خلفية دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.

وأكدت لي لي في تصريحات صحفية أنها شاهدت الفيلم ولم تجده فيه ما يدعو للضجة الكبيرة من قبل بعض الجماهير.

وأكدت لي لي أنها تتشرف بأنها إبنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، وأن تاريخهما الفني الطويل يدعو للفخر والاعتزاز، فضلاً عن أن من ينتقدون والدتها هم قلة من المـرضي، الذين ينساقون وراء التريند فقط.

وأردفت: شوفوا الفيلم الأول وإبقوا عقبوا، وياريت بلاش تجـريح، ماما فنانة كبيرة وعارفه حدودها كويس وهي بعيدة كل البعد عن الابتزال، وتاريخها الفني ناصع البياض ولم يكن لها مشهد منذ أن بدأت تخجل منه.

واختتمت: اتقوا الله وكل واحد يخليه في حاله.. ماما وبابا بيحبوا بعض ومستمرين لآخر العمر إن شاء الله.

وتعرضت الفنانة منى زكي، للكثير من الانتقادات بسبب أحد المشاهد التي قدمتها في الفيلم والتي وصفها جمهورها بالجرأة الزائدة خاصة أنها تقدمها للمرة الأولى.

وكان النجم المصري أحمد حلمي عن صمته ودافع عن زوجته الفنانة المصرية منى زكي وذلك بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له على خلفية دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.

وقال أحمد فيلمي أن الفيلم الذي قدمته هو فيلم راقي واصفاً منتقدي الفيلم بالجهلة.

يذكر أن أحمد حلمي ومنى زكي تصدرا التريند خلال الفترة الماضية وذلك بعد مشاهد لمنى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز منها مشاهد تتناول فيها الخمر وأخرى تخلع فيها ملابسها الداخلية وهو ما اعتبره البعض جريء لتنطلق بعدها التعليقات الحادة للفنانة المصرية.

الهجوم لم يقف فقط عند حدود الهجوم على شخص منى زكي، وإنما طال النجم المصري أحمد حلمي، ليشن البعض هجوم عنيف عليه في التعليقات عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستقرام.

يذكر أن أثار فيلم أصحاب ولا أعز جدلا كبيرا لما يتضمنه من مواضيع ومشاهد صدمت من اعتبرها "مخالفة لقيم المجتمع" وأسعدت من رآها كشفا لـ"واقع عادة ما نريده مخفيا". وتعرضت منى زكي، وهي من أبطال العمل، لهجوم شرس على خلفية مشهد لها في الفيلم، وكذلك تم تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضدها.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

و"أصحاب ولا أعز" أول فيلم عربي تنتجه Netflix، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم لتصبح هذه النسخة هي الـ19، من بطولة منى زكي وإياد نصار، عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.