شاهد .. أول ظهور لنجل زوج أصالة نصري ’’فائق حسن‘‘ من زوجته الأولى.. شاب وسيم مفتول العضلات تغلب على جمال والده ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لنجل زوج أصالة نصري ’’فائق حسن‘‘ من زوجته الأولى.. شاب وسيم مفتول العضلات تغلب على جمال والده ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشر رواد مواقع التواصل صورة لنجل الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة أصالة، وذلك خلال تواجده مع والده في حفل الفنان ماجد المهندس.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لنجل فائق حسن، من طليقته مارتا حامد، وظهر في الصورة المنتشرة وهو يتوسط والده والفنان ماجد المهندس.

ومن جانب آخر، نشرت أصالة نصري مؤخرا صورة لها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، حيث ظهرت خلفه وهما يستقلان موتوسيكل ويرتديان خوذة.

وعلقت أصالة على الصورة التي نشرتها عبر ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: معه كل شيء بعيشه لأول مرة وأحلى مرة.

وفائق حسن، هو مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وتعاون خلال مسيرته المهنية في مجال الفن، مع عدد من الفنانيين، ومن أشهر الأعمال التي من تأليفه: من ايديا، أنا حنيت، ويمكن أحبك، وحشني موت.

وطرحت أصالة مؤخرا ديو طول السنة، بالتعاون مع الفنان أحمد سعد، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد