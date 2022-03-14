شاهد .. صدر ’’هيفا وهبي‘‘ كاد يخرج من الفستان في أجرأ إطلالة فاضحة على وجه الأرض !! اتفرج (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مقاطع فيديو جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية القصص القصيرة. وظهرت هيفا وهبي بالفيديو بإطلالة لا يعلا عليها وارتدت فستانا أسود أنيقا من طراز الجانب الواحد واللامع البراق من الأعلى، كما ارتدت فوقه معطفاً زادها أناقة باللون ذاته.

أما من الناحية الجمالية فقد طبقت الفنانة الللبنانية ماكياجا ناعما أظهر تفاصيل جمالها.

وكانت الفنانة هيفا وهبي بالفيديو تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها، وقد بدت علامات الفرح والحماس على ملامحها وملامح من حولها.

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