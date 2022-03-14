شاهد .. إعترافات صادمة لأشهر فنانات السينماء عن رشدي أباظة.. لن تصدق ماذا فعل الدنجوان معهن حتى قيل عنه هكذا ؟؟ (تفاصيل وأسرار مثيرة)

انت الان تتابع خبر إعترافات صادمة لأشهر فنانات السينماء عن رشدي أباظة.. لن تصدق ماذا فعل الدنجوان معهن حتى قيل عنه هكذا ؟؟ (تفاصيل وأسرار مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

دنجوان السينما الوسيم، رشدي أباظة، أحد عمالقة فناني الزمن الجميل،والذي تمكن بجاذبيته أن يخطف قلوب الكثير من المعجبات سواء فنانات الزمن الجميل أو الحديث حتى أصبح فتى أحلامهن، بل وقالت عنه الفنانة الراحلة صباح اللي متجوزتش رشدي أباظة كأنها متجوزتش.

ونشرت "فيتو" تقرير لها في وقت سابق أبرز المعجبات بالفنان رشدي أباظة وهن:

ليلى علوي تعد الفنانة ليلى علوي من أبرز معجبات الفنان الراحل رشدي أباظة، حيث قالت خلال لقاء لها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" المذاع على فضائية السي بي سي، إنها تعشق الفنان الراحل رشدي أباظة بدرجة جنونية، لافتة إلى أنها شاركته في أحد أفلامه السينمائية والذي كان بعنوان «من أجل الحياة».

وأضافت أن عشقها وحبها لرشدي أباظة كان يدفعها إلى مشاهدة أفلامه في أوقات متأخرة من الليل، وذلك بعد نوم والدتها ووالدها، خاصة وأن حلمها الذي كان يراودها منذ طفولتها، أن تؤدي دور البطولة معه عندما تكبر في السن، ولكنها فشلت في تحقيقه بسبب وفاته، والتي جعلتها تحزن لفترة طويلة على ضياع حلمها.

ياسمين نيازي

أعربت الفنانة ياسمين نيازي خلال حوار سابق لها عن شدة حبها للفنان رشدي أباظة، وتمنت أن يتمتع فارس أحلامها بوسامة الراحل أباظة، وكذلك برجولته في كل تصرفاته.

إلهام شاهين تنضم الفنانة إلهام شاهين لقائمة المعجبات بالفنان رشدي أباظة، وكشفت عن إعجابها به خلال برنامج "100 سؤال" مع المذيعة رغدة شلهوب، وتمنت لو أنها شاركته أفلاما سينمائية، وأعربت عن إعجابها قائلة" أتمنى لو كنت قابلت رشدي أباظة".

هويدا لم تقع الشحرورة الراحلة صباح وحدها في غرام الفنان الراحل رشدي أباظة، بل أعجبت ابنة صباح "هويدا" بأباظة وهي في عمر 14 سنة، وأصابتها الصدمة عندما رأته مشغولا بوالدتها الفنانة صباح.

صباح من أبرز من وقعن في شباك الفنان رشدي أباظة الفنانة الراحلة "صباح"، وتمكنت من الزواج به أثناء زواجه من الفنانة سامية جمال، ومن اشهر ما قالته عن الراحل "اللي متجوزتش رشدي أباظة كأنه متجوزتش"

سامية جمال بدأت قصة حب سامية جمال ورشدي أباظة خلال فيلم الرجل الثاني، وحينها كان رشدي متزوجا من سيدة أمريكية، وعلى الرغم من ذلك تزوجت رشدي واستمر زواجهما 18 عاما.

تحية كاريوكا وقعت الفنانة تحية كاريوكا في حب الراحل أباظة، خلال جنازة صديقتها الفنانة كاميليا، حتى أصبحت إحدى زوجاته ولم يستمر زواجهما طويلا.