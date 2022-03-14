أخبار اليمن : المؤتمر يدين اعدام السعودية لسبعة يمنيين بينهم اسيرين

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المؤتمر نت - المؤتمر يدين اعدام السعودية لسبعة يمنيين بينهم اسيرين
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دوت الخليج -
المؤتمر يدين اعدام السعودية لسبعة يمنيين بينهم اسيرين
دان المؤتمر الشعبي العام الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي فيما يخص حقوق الإنسان وآخرها الإعدام لنحو ٨١ شخصا بينهم سبعة يمنيين دون ادني متطلبات الشرع والعدالة أو المحاكمات العادلة .
واعتبر الموتمر ان اعدام سبعة يمنيين منهم اثنين من اسري الجيش واللجان الشعبية جريمة حرب تخالف القيم الاسلامية والانسانية وتتعارض جملة وتفصيلا مع القانون الدولي خاصة وان اسمي الاسيرين (حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشواذاني) كانا على قوائم تبادل الاسرى التي قدمت خلال المفاوضات المتعلقة بالأسرى والتي رعتها الأمم المتحدة .
وحمل المؤتمر الشعبي العام الامم المتحدة وكافة المنظمات التي تدعي انها قامت للدفاع عن حقوق الانسان مسئولية استمرار السكوت على مثل هذه الجرائم.. داعيا كافة احرار العالم الى الوقوف مع الضحايا وفي مقدمتهم ابناء الشعب اليمني الذي يملك الحق للأخذ بحق ضحاياه الذين سقطوا خلال سبع سنوات منذ بداية العدوان مؤكدا أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم وان محاسبة مرتكبيها ستتم عاجلا أو آجلا .
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة