شاهد .. أغرب حادثة حصلت على الأطلاق.. زوجة تقع على زوجها وما حدث لهما بعد ذالك لم يصدقة أحد !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

في أغرب حادثة وفاة لقي زوجان مصرعهما معًا في الهند بعد أن سحقت الزوجة التي تزن 128 كيلو غراما زوجها أثناء صعودها مسرعة السلم لكي تساعد ابنها المريض الذي كان يعاني مشاكل في التنفس .

وبحسب وسائل إعلام هندية أن الزوجة انزلقت على زوجها بالخطأ فمات في الحال، وأصيبت هي الأخرى بإصابات بالغة في رأسها أدت الى وفاتها أيضا.

وتم استدعاء الأجهزة الأمنية لنقل الجثتين واستكمال الاجراءات.

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