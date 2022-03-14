شاهد .. خمنوا من يكون هذا الطفل الأشقر الذي أصبح من أشهر نجوم بالوطن العربي ؟؟ (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر خمنوا من يكون هذا الطفل الأشقر الذي أصبح من أشهر نجوم بالوطن العربي ؟؟ (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشر الفنان السوري ​مكسيم خليل​ صورة له تعود الى مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق عليها قائلا: "وتمضي سنة أُخرى كان بدايتها البارحة.. وكأن الزمن يتلاشى أمام حقبةٍ لا تنتهي… علّها تنتهي". ونالت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اشاروا الى ان ملامحه لم تتغير. وكانت آخر أعمال مكسيم خليل لعام 2021 مسلسل ” المنصة ج2″، ومسلسل ” 8 أيام”، ومسلسل ” المنصة ج3″.

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