شاهد .. حكاية أهانة أم كلثوم للفنان إسماعيل ياسين بسبب ‘‘فمه الكبير’’ لكن الأخير لم يصمت ورد لها الصاع صاعين وأمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر حكاية أهانة أم كلثوم للفنان إسماعيل ياسين بسبب ‘‘فمه الكبير’’ لكن الأخير لم يصمت ورد لها الصاع صاعين وأمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

خفة ظل كوكب الشرق من الأشياء التي تميزت بها داخل الوسط الفني، وأجمع الكثير من المحيطين بها على ذلك سواء عن تجربة شخصية معها أم ما ذكره الآخرون عن مقالبها الطريفة.

وقد تختبر أم كلثوم طرافتها مع الأشخاص الجادين الذين لا يستطيعون مجاراتها ومبادلتها المقالب رأساً برأس، أما أن تختبر ذلك مع أسطورة الكوميديا إسماعيل يس، فكانت نتيجته افيه ساخن أضحك الجميع بما فيهم كوكب الشرق.

أم كلثوم كانت في إحدى زياراتها للإسكندرية بصحبة أحمد رامي ورياض السنباطي، وهناك التقوا مصادفةً إسماعيل يس، في إحدى الصيدليات بمنطقة محطة الرمل، وبعد تبادل التحيات، لفت نظر أم كلثوم وقوفه بجوار الميزان الآلي، فسألته عن وزنه، وأجاب: «زي الفل 78 كيلو فقط لا غير»، وهنا اندهشت كوكب الشرق وقالت: «مش معقول.. لازم اتوزنت من غير بقك» فضحك الجميع بقوة، وهنا أصر إسماعيل على أن تزن نفسها هي الأخرى.

ورفضت أم كلثوم بعد تحذيرات رامي لها بأنه يتميز بسرعة البديهة وخفة الدم، وما من شك أنه يريد الانتقام منها في نفس اللحظة، وبعدما لاحظ نجم الكوميديا ترددها ثم رفضها، أجاب سريعاً: «أكيد سيبتي صوتك في مصر وخايفة توزني نفسك من غيره»، فلم يتمالك الجميع أنفسهم من الضحك وكانت هي أولهم.