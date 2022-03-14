شاهد .. بعد اختفائها 8 سنوات.. بطلة الحاج متولي تظهر مُجدداً و تكشف عن تعرضها للضرب ودخولها مستشفى المجانيين ! من هي ؟ (صورة)

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انت الان تتابع خبر بعد اختفائها 8 سنوات.. بطلة الحاج متولي تظهر مُجدداً و تكشف عن تعرضها للضرب ودخولها مستشفى المجانيين ! من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)
حلت الفنانة أمل إبراهيم قبل أشهر ضيفة على الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها صاحبة السعادة.
وغابت الفنانة الكبيرة منذ نحو 8 سنوات عن الأعمال الفنية، وكشفت خلال لقائها أنها سعيدة باستضافتها في البرنامج، كما تحدثت عن رحلتها مع عالم الفن.
مصراوي يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة أمل إبراهيم:
_ من مواليد 12 يناير 1945.
_ كانت تعمل بالشئون الإدارية بالتليفزيون المصري ودخلت التمثيل بالصدفة.
_ من أبرز أعمالها في السينما: "بطل من ورق، كراكون في الشارع، سلام ياصاحبي، موعد على العشاء، الكيت كات، فتاة من اسرائيل، فيلم هندي"
_ في التليفزيون قدمت: "البخيل وأنا، يوميات ونيس، دموع في عيون وقحة، أولاد آدم، ضمير أبلة حكمت، عائلة الحاج متولي، ريا وسكينة"، وغيرها من الأعمال.
_ قدمت للمسرح أعمال ناجحة أبرزها: "لعبة الست، سكة السلامة، عيال تجنن، الورثة".
_ ارتدت الحجاب منذ سنوات، ورفضت العديد من الأدوار التي تتناسب مع الحجاب.
_ قالت إن نجلها محمد فرغل يعمل مضيف جوي ويقوم كل عام بدعوتها لتأدية مناسك الحج والعمرة.
_ كان آخر أعمالها الفنية فيلم "البرنسيسة" الذي عرض عام 2013، وهو من بطولة الفنانة علا غانم.
_ صرحت أنها دخلت مستشفى الأمراض العقلية لتأدية دور في فيلم "أيام الغضب" وهناك قام أحد المرضى بالتعدي بالضرب عليها.
_ عن خسارة وزنها قالت إنها تعرضت لريجيم خاطئ، وكانت تصوم طوال العام وهذا ما أثر على وزنها.
_ ظهرت في 2020 في احتفالية 50 سنة فن، بعدما كرمها النجم محمد صبحي ضمن النجوم الذين أثروا في مسيرته الفنية
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