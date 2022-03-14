شاهد .. يسرا تعترف لأول مرة.. هذا الفنان الوحيد الذي تمنيت الزواج منه ولو كان تقدم لي لن أرفضه ! من يكون ؟

انت الان تتابع خبر يسرا تعترف لأول مرة.. هذا الفنان الوحيد الذي تمنيت الزواج منه ولو كان تقدم لي لن أرفضه ! من يكون ؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة يسرا عن اسم الفنان الذي تمنت الزواج منه، خلال برنامج تلفزيوني، وأكدت بأنها ما كانت لترفضه لو تقدم لها.
وتحدثت يسرا في برنامج " الدوبلكس” الذي تقدمه أبلة فاهيتا، عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها، وكذلك عن أقرب نجمات الوسط الفني بالنسبة لها.
وقالت عن علاقتها بزعيم الكوميديا المصرية: "نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وهو الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي".
وأضافت: " لو كان إتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه.. حضنت الدنيا عن طريق عادل إمام، والدويتو الذي قمنا به مازال حيًا، وقمنا بـ17 فيلم سويًا".
وتابعت: "شِرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت، بتضحكي وتهزري، وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة.. هناك كيمياء بيننا في جميع الأفلام، وعندما أنظر له أرتاح وأفرح، وهو يجعلني أمثل بمزاج".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها يسرا عن علاقتها بعادل إمام وأمنيتها الزواج منه ولديها الكثير من التصريحات السابقة عبر برامج مختلفة.
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