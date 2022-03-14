شاهد .. لن تصدق ماذا فعلت سمارة يحيى زوجة أبو جبل بعد تعرضه للضرب من قبل الجماهير.. ردة فعلها غير متوقعة.. والجمهور يتساءل هل مازالت تحبه ؟؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا فعلت سمارة يحيى زوجة أبو جبل بعد تعرضه للضرب من قبل الجماهير.. ردة فعلها غير متوقعة.. والجمهور يتساءل هل مازالت تحبه ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدر اشتباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع بعض مشجعي القلعة البيضاء، عقب الخسارة أمام الوداد المغربي، مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو عقب المباراة، يظهر فيه الحارس محمد أبو جبل وهو يشتبك مع بعض الجماهير البيضاء، لُيعلق البعض أن هذا الأمر مرفوض ويعتبر سؤ تعامل تجاه اللاعب، ومن ناحية أخرى لم تقوم سمارة يحيى بأي ردة فعل تجاه تعرض أبو جبل للضرب ومهاجمته من قبل الجماهير، حينها تداول رواد مواقع التواصل أن ماقامت به سمارة يعتبر بمثابة رد قاسي على أبو جبل حيث لم تُعر للموضوع أي إهتمام، وانها لم تعد تحب اللاعب.

وهاجمت جماهير الزمالك الحارس محمد أبو جبل عقب مباراة الوداد المغربي، خاصة بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة الجولة الثالثة أمام الفريق المغربي، والتي انتهت بهزيمة الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال أحد مشجعي الزمالك لمحمد أبو جبل: «حس بالناس متبقاش بجح»، وذلك بعد محاولة الحارس التعدي على أحد المشجعين فيما قال آخر "ابقى روح السعودية".

وحدث اشتباك بالأيدي بين محمد أبو جبل وبعض جماهير الزمالك أثناء خروج الحارس من إستاد القاهرة الدولي مستقلًا سيارته، حيث هاجمت الجماهير اللاعب ببعض الهتافات لكنه توقف ونزل من سيارته واشتبك مع أحد الجماهير.

وفشل الزمالك بذلك في تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، حيث خاض الفريق حتى الآن 4 مباريات، فتلقى هزيمتين أمام الوداد المغربي ذهابا وإيابا بنتيجتي 1-3 و0-1، وتعادل مرتين مع بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2-2، وساجرادا الأنجولي بدون أهداف.