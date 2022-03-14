شاهد .. نجم مصر (محمد صلاح) يتلقى طعنة غادرة وما كشفه أبو تريكة فجر ضجة واسعة وهز الوسط الكروي بأكملة !!

انت الان تتابع خبر نجم مصر (محمد صلاح) يتلقى طعنة غادرة وما كشفه أبو تريكة فجر ضجة واسعة وهز الوسط الكروي بأكملة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

علق أسطورة الكرة المصرية ولاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، على أزمة تجديد عقد مواطنه وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، الحالية، بعد المزيد من التطورات في الساعات الماضية.

وتحدث أبو تريكة عن الأمر في تصريحات عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، وقال: "أعتقد أن يورجن كلوب لم يكن ذكيًا نوعًا ما في تصريحاته يوم أمس، ووكيل محمد صلاح يعمل ما عليه ليحصل على أفضل عرض ممكن للاعب".

وتابع: "محمد صلاح قال أكثر من مرة إنه يرغب في الاستمرار مع ليفربول، لذلك أرى أن توقيت تصريحات كلوب خاطئ نوعًا ما، وكان في صف النادي عن اللاعب ويجب أن يكون متوازنًا، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم حاليًا".

وأضاف: "إذا كان محمد صلاح يرغب في الرحيل عن ليفربول، يجب احترامه، ولكنه يريد الاستمرار في أنفيلد، لذلك يجب أن يتم تنفيذ شروطه لأنه أفضل لاعب في العالم".

وواصل تصريحاته: "كلام كلوب يؤكد أن النادي لم يكن موفقًا في بعض المراحل بالمفاوضات، في فوارق بين عرض النادي وعرض اللاعب، البعض يقول إن النادي فوق الجميع، أنا معهم ولكن نحن نتحدث عن أفضل لاعب، يجب أن يتفاوضوا من جديد ولن يستطيع أحد يلغي تاريخ محمد صلاح بعد كل ما فعله من أجل ليفربول".

واستمر: "محمد صلاح متعطش للحصول على المزيد من الألقاب مع ليفربول، يرغب في الاستمرار، مع احترامي لنادي ليفربول وتاريخه، كم لاعب منه حصل على الكرة الذهبية؟ هو واحد، مايكل أوين، عكس ريال مدريد وبرشلونة العديد من الأسماء والأساطير التاريخية".

وأتم: "لذلك يجب على ليفربول احترام محمد صلاح والموافقة على شروطه للاستمرار، لأنه أفضل لاعب في العالم طالما يريد البقاء".

وخرجت تقارير صحفية تؤكد أن محمد صلاح قد رفض عرض تجديد من ليفربول للاستمرار في قلعة "أنفيلد" لما بعد يونيو 2023، بسبب ضعف المقابل المادي.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح طلب الحصول على راتب يتخطى 400 ألف جنيه إسترليني ولكن مدرب ليفربول، يورجن كلوب، يقول إنهم فعلوا أفضل ما لديهم في تلك المفاوضات.