شاهد .. فتاة سعودية منقبة عند أهلها ومحجبة في الخارج.. وعندما اكتشاف أخيها أمرها حدث ما لم يكن متوقعًا ولا يخطر على بال ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر فتاة سعودية منقبة عند أهلها ومحجبة في الخارج.. وعندما اكتشاف أخيها أمرها حدث ما لم يكن متوقعًا ولا يخطر على بال ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

روى المحامي تركي آل حصوصه، قصة فتاة منقبة عند أهلها ومحجبة في الخارج، واكتشف أخيها خلعها للنقاب، فقام بالاعتداء عليها وطعنها بسكين 5 طعنات.

وقال: "شابة في الجامعة تتنقب في بيت أهلها، وإذا خرجت مع أصدقائها تكشف بدون علم ورضاء أهلها، وفي يوم من الأيام خرجت ودخلت مجمع".

وتابع آل حصوصه: "بعد دخولها المجمع تفاجأت بوجود أخيها في المجمع ، فقامت بالفرار والعودة إلى المنزل خوفَا من شر أخيها".

وواصل: "وصلت المنزل ولم يكن أحد من أهلها موجود في ذلك الوقت، ودخلت واغلقت على نفسا غرفتها، ولحق بها أخيها وطلب منها فتح الباب بعدما حاول تكسيره، وفي النهاية فتحت الأخت الباب وحدثت بينهما المشادة".

وأضاف المستشار القانوني: "كان الأخر يحمل سكينًا معه، ووجه 5 طعنات لأخته، وتم نقلها إلى العناية المركزة ولكنها لم تتوفى نتيجة الإصابات".

واختتم آل حصوصه تصريحاته: "اتضح بعد ذلك أن الأخ له سوابق وارتكب جرائم أخلاقية من قبل، وما قام به مع أخته والاعتداء عليها، جاء من باب الشرف والغيرة".