شاهد .. منى زكي تنصدم من ما فعلته ابنتها (لي لي) سراً .. لن تتخيل ماذا فعلت ولماذا أخفت على والدتها الأمر الصادم !

انت الان تتابع خبر منى زكي تنصدم من ما فعلته ابنتها (لي لي) سراً .. لن تتخيل ماذا فعلت ولماذا أخفت على والدتها الأمر الصادم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

حافظ الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي على حياتها الخاصة ويبقياها بعيدا عن الإعلام والصحافة، فلا نرى صورا لأولادهما إلا نادرا للغاية.

مؤخرا ظهرت صورة لـ "لي لي" الابنة الأكبر لحلمي ومنى زكي، التي أصبحت شابة دخلت في مرحلة المراهقة.

في لقاءات سابقة تحدثت منى زكي عن ابنتها وعلاقتها بها، حكت أنها لا تتبع أسلوب الضرب كعقاب لأولادها، وترفضه بشدة، كما أنها تعملت من خلال موقف جمعها بابنتها كيف تتعامل معها.

حكت منى إن ابنتها جسدها رفيع، وهي كانت تخشى أن تكون مريضة، خاصة أنها وقتما كانت في عمر ابنتها كان جسدها ممتليء، لذا كانت تحاول أن تجعلها تأكل كثيرا.

منى زكي سردت قالت إنها فوجئت في إحدى المرات إنها لا تأكل طعامها في المدرسة، لتخبئه منها حتى لا تعرف الحقيقة، مما جعلها تصدم في تصرف ابنتها لتصرخ في وجهها بسبب ما فعلته.

وأضافت منى زكي إنها بعد مرور بعض الوقت أخذت تفكر في رد فعلها العنيف على تصرف ابنتها، لتشعر بالضيق بشدة لأنها لم تستوعب الموقف وانفعلت عليها دون تفكير.

وفي تصريحات مع برنامج "اصحى بإنرجي" على راديو إنرجي قالت منى زكي إن ابنتها أصبحت شابة وفي مرحلة أن يحدث إعجاب بينها وبين أي شاب، وهي تصارحها بكل شيء وتحكي لها عن كل ما تمر به.

وتؤكد منى زكي أن أهم شيء اتبعته في تربية ابنتها أن تجعلها إنسانة صالحة وسوية نفسيا وتعيش في بيئة صحية.