شاهد .. هذه الطفلة كبرت وأصبحت أشهر فنانة في مصر والوطن العربي ولقبت بملكة جمال التسعينات.. شاركت عادل إمام أهم أفلامة وتزوجت شقيق فنانة شهيرة .. من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة كبرت وأصبحت أشهر فنانة في مصر والوطن العربي ولقبت بملكة جمال التسعينات.. شاركت عادل إمام أهم أفلامة وتزوجت شقيق فنانة شهيرة .. من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/14 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي.

أنها الفنانة المصرية “داليا البحيري” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من التعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها، وكانت أبرز التعليقات: “شكلك متغيرش كتير نفس الملامح”، “ملكة حتى وأنتي صغيرة”، “حتى وأنتي صغيرة شخصية برضه”.

وحصلت الفنانة داليا البحيري على لقب ملكة جمال مصر عام 1990، كما جاء ترتيبها 27 في مسابقة ملكة جمال الكون في نفس العام.

وقالت داليا البحيري إنها كانت سعيدة جدا في الحفل الذي أقيم بتلك المناسبة، والذي كان عمرو دياب ومحمد فؤاد يغنيان به.

يُشار إلي أن الفنانة داليا البحيري كانت متزوجه من الراحل “فريد المرشدي” إبن المنتجة والفنانة “ناهد فريد شوقي” وشقيق الفنانة “ناهد السباعي”، أي أن داليا البحيري كانت بمثابة زوجة شقيق الفنانة ناهد السباعي.

وأنجبت الفنانة داليا البحيري من زوجها الثانى الراحل فريد المرشدي إبنتها “قسمت” التى عمتها هي ناهد السباعي ، وتجدر الأشارة إلي قوة العلاقة بين الفنانة وإبنة شقيقها الراحل، الذي توفي منذ فترة طويلة علي إثر حادث أليم