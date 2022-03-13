شاهد .. صورة للفنانة ’’هيفاء وهبي‘‘ تتمنى حذفها والتخلص منها للإبد و بأي ثمن كان .. كيف ظهرت وماذا كانت تفعل ؟ (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر صورة للفنانة ’’هيفاء وهبي‘‘ تتمنى حذفها والتخلص منها للإبد و بأي ثمن كان .. كيف ظهرت وماذا كانت تفعل ؟ (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

كل شخص لديه نقطة سوداء في ماضيه يريد التخلص منها بأي شكل لأنها تسبب له جرح أو تمثل ذكرى سيئة بالنسبة له يريد التخلص منها بأي ثمن حتى يبعد عنها وتبعد عنه ولا تلاحقه.

والفنانين والفنانات هم أكثر الأشخاص الذين يريدون التخلص من ماضيهم، خاصة إذا كان يتعلق بشكلهم ومظهرهم هم أصبحوا الآن نجوم كبار يحكى ويتحاكى عن مظهرهم.

ومن بين هؤلاء النجوم، الفنانة هيفاء وهبي، التي ينتشر عنها عدد من الصورة، الفاضحة، بالنسبة لها كما قال الجمهور، وتريد التخلص منها بأي ثمن وبأي طريقة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صورتان للفنانة الجميلة هيفاء وهبي تريد التخلص منهما، فإحداهما

وهي طفلة مراهقة تبلغ من العمر قرابة 14 عام، والأخرى وهي أنسة شابة تبلغ من العمر قرابة 21 عام.

وكلتاهما، ظهرت فيهما هيفاء وهبي بشكل غريب جداً حتى أننا لن نستطع معرفة من تكون بدون كتابة الناشرين على الصورة.

وما جعلنا نتعجب من شكل هيفاء وهبي قديماً هو عمليات التجميل التي أجرتها الآن وغيرت من ملامحها وشكلها كثيراً.

وأصيب الجمهور بصدمة كبيرة فور مشاهدة هذه الصور، وانهالت التعليقات عليهما.

وولدت هياء وهبي في 10 مارس 1972 ، وتبلغ من العمر 49 سنة، وولدت في محرونة، لبنان