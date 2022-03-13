شاهد .. أتتذكرون ’’نور قمر‘‘ بطلة ذا فويس كيدز ؟؟ لن تصدقوا كيف ظهرت اليوم بإطلالة نووية وخطف القلوب بجمالها !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون ’’نور قمر‘‘ بطلة ذا فويس كيدز ؟؟ لن تصدقوا كيف ظهرت اليوم بإطلالة نووية وخطف القلوب بجمالها !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تفاجأ المتابعون بصور الطفلة التونسية نور قمر التي شاركت في الموسم الأول من برنامج ذا فويس كيدز في العام 2016.

نور التي كانت من ضمن فريق كاظم، عرفها الناس بملامح الطفولة، ليتفاجئوا بها بعد أن أصبحت شابة جميلة وناضجة.

نور ظهرت بالصور الجديدة مختلفة تمامًا، حيث انتقلت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج والشباب، وأشاد روّاد السوشيال ميديا بجمال نور وأنوثتها بعد مرور ما يقارب الستة أعوام على مشاركتها في برنامج ذا فويـس كيدز.

ومن خلال حسابها على موقع "انستغرام" يبدو واضحًا أن نور قمر ناشطة فنيًا وتنشر صور وفيدوهات باستمرار من حفلات تشارك بها.

يُشار أن خروج نـور قمر من برنامج "ذا فويـس كيدز" لم يرق حينها للكثيرين، فشنّوا حملة عنيفة على الفنان كـاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ثمّ امتدت لتطال نانسي عجرم بأقسى العبارات، مع أن نـور قمر، كانت في فريق كـاظم الساهر وليس في فريقها. لكن ترك نانسي مقعدها واعتلاءها المسرح وتقبيلها منافس نـور قمر في الفريق، الطفل عبد الرحيم الحلبي، أزعج المنتقدين واستفزّهم، حتى أن هناك من رأى أن كاظم أذعن لـ نانسي وخضع لرغبتها.