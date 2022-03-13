شاهد .. زوجة جاستن بيبر تدخل المستشفى بشكل طارئ بعد ما حدث معها.. وسيلينا غوميز ترقص من الفرح !

انت الان تتابع خبر زوجة جاستن بيبر تدخل المستشفى بشكل طارئ بعد ما حدث معها.. وسيلينا غوميز ترقص من الفرح ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

ادخلت عارضة الازياء العالمية ​هايلي بيبر​ زوجة النجم الكندي ​جاستن بيبر​ يوم الخميس الماضي بحالة طارئة الى المستشفى، اثر شعورها بعوارض جلطة دموية اثناء تناولها الفطور مع زوجها.

نشرت هايلي على خاصية الستوري في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة الى متابعيها، لطمأنتهم على حالتها قالت فيها ان الاطباء اكتشفوا انها عانت من جلطة دموية صغيرة في دماغها، مما تسبب بنقص في الاوكسيجن لديها، لكن جسدها استطاع ان يتخطى هذه المرحلة وهي اليوم بخير.



توجهت كذلك هايلي بالشكر الى كل الاطباء والممرضات الذين اهتموا بحالها بعد عودتها الى المنزل والى كل الذين اطمأنوا عنها شاكرة اياهم على اهتمامهم وحبهم.