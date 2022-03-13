أخبار اليمن : 138 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

138 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 138 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 5 غارات لطيران تجسسي على الجبلية، وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية و11 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 69 قذيفة، و98 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.