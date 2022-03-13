شاهد .. ابنة النجم المصري ’’محمد رمضان‘‘ تخطف الأنظار بظهور صارخ وهي تغني لوالدها !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر ابنة النجم المصري ’’محمد رمضان‘‘ تخطف الأنظار بظهور صارخ وهي تغني لوالدها !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/13 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

نشر محمد_رمضان فيديو جديدًا لابنته (كنز)، ظهرت تغني أغنيته الشهيرة (مافيا).

أبدى سعادته وكتب: (بنتي كنز، الله يخربيت سناب شات، مافيا ١٧٥ مليون مشاهدة).

محمد يحب ابنته وابنه جدًا، وينشر صورهما باستمرار، ويبدي فخره بهما ويوثق اللحظات الرائعة التي تجمعهما به.

النجم المصري أب رائع كما عرفناه ممثلًا رائعًا ومغنيًا يحبه المصريون والعرب ويتابعونه ويجعلونه يحقق أرقامًا مرتفعة لا يحصدها نجوم ونجمات الصف الأول في الشرق العربي.

رغم كل شهرته والاتهامات التي تلاحقه بالغرور، إلا أنه يزال شابًا متواضعًا ولم نره يتعالى يومًا على أحد ويتواصل مع جمهوره باستمرار، ونلحظ أنه أول من يركض ليلتقط الصور مع متابعيه ولو استغرق ذلك عدة ساعات.